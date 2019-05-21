Milli boksörlerin hedefi Avrupa

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan 13 sporcu, 22 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda madalya alabilmek için ter dökecek.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Turgut Dereköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların güzel geçtiğini belirtti. Sporcuların performanslarından memnun olduğunu ifade eden Dereköylü, "Sporcularımız gereken gayreti gösteriyor. Güzel bir takımımız var. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize madalyalar kazandırmak. Bunun için yoğun bir şekilde çalıştık." dedi.

GÜZEL HEDEFLERE GİDECEĞİZ

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür eden Dereköylü, "Güzel hedeflere gideceğiz, bayrağımızı dalgalandıracağız. Şampiyonaya 13 sıklette katılacağız. Bunların hepsi de birbirinden değerli sporcular. İnşallah güzel şeyler olacak." diye konuştu.

Şampiyonaya katılacak 16 yaşındaki milli boksör Mehmethan Çınar ise kendilerine güvendiklerini vurguladı. Avrupa şampiyonu olmak istediğini söyleyen Mehmethan, şunları dile getirdi: "Hocalarımız, kondisyon ve güç olarak bizi en üst seviyeye taşıyorlar. Ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için burada son gücümüzle çalıştık. Bu yıl Avrupa şampiyonu olduktan sonra seneye dünya şampiyonu olmak istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yaşım tutmadığı için katılamıyorum. Ama 2024'teki olimpiyatlara iddialı bir şekilde katılmak istiyorum."

Milli boksör Gökay Yılmaz da asıl hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğuna işaret ederek, "İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağı göndere çekmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda Allah nasip ederse şampiyon olacağım. İnanıyoruz, çalışıyoruz, çok iyiyiz, en üst seviyedeyiz." ifadelerini kullandı.