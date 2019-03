Milli futbolculardan Hello Brother mesajı

A Milli Futbol Takımı oyuncuları Emre Belözoğlu ile Ozan Kabak, Türkiye Futbol Federasyonunun "millitakimlar" adresli Instagram hesabında yer alan paylaşımda hayatını kaybedenleri andı.

"Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözleri 'Hello Brother', kardeşlik için, barış için" ifadeleri kullanılan paylaşımda, her iki oyuncunun "Merhaba kardeşim" sözüne yer verildi. Paylaşımın sonunda "Daha güzel bir dünya için Hello Brother." ifadesi yer aldı.