Milli futbolcuların zafer pozu

TT Stadı'nda İzlanda 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na vize alan milli futbolcularda büyük sevinç vardı.
MİLLİ FUTBOLCULARIN COŞKUSU KUTLAMASI
Grubunda müthiş bir performans sergileyen A Milli Takım, 20 puan toplayarak ilk 2 sırayı garantiledi ve şampiyonaya gitmeye hak kazandı.
Yeni bir jenerasyon yakalayan Ay-Yıldızlı futbolcular karşılaşmanın ardından sahanın ortasında zafer pozu verdiler.
İnanılmaz bir sevinç yaşayan millilerin, TT Stadı'nda yaşadıkları coşku objektiflere yansıdı.