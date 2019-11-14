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Milli futbolcuların zafer pozu

EURO 2020'ye gitmeyi garantileyen A Milli Takım'da futbolcularımız İzlanda maçı sonrası büyük coşku yaşadı.

Milli futbolcuların zafer pozu
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TT Stadı'nda İzlanda 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na vize alan milli futbolcularda büyük sevinç vardı.

MİLLİ FUTBOLCULARIN COŞKUSU KUTLAMASI

Grubunda müthiş bir performans sergileyen A Milli Takım, 20 puan toplayarak ilk 2 sırayı garantiledi ve şampiyonaya gitmeye hak kazandı.

Yeni bir jenerasyon yakalayan Ay-Yıldızlı futbolcular karşılaşmanın ardından sahanın ortasında zafer pozu verdiler.

İnanılmaz bir sevinç yaşayan millilerin, TT Stadı'nda yaşadıkları coşku objektiflere yansıdı.

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