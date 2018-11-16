Ev sahibi Romanya’dan Alexandra Nicoleta Anghel’i 10-0’la geçen Buse, altın madalyanın sahibi oldu ve bayrağımızı göndere çekmeyi başardı.

Milli güreşçi Buse Tosun Dünya Şampiyonu

RAKİPLERİNE ŞANS TANIMADI

Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun, İtalyan Enrica Rinaldi'yi 7-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, bu turda Hindistan'dan Naina Naina'yı tuşla geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Başarılı performansını yarı finalde de gösteren Buse Tosun, bu turda da Kazak rakibi Zhamila Bakbergenova'yu tuş ederek finalde mücadele hakkı elde etti.

Milli güreşçi, finalde de Rumen Alexandra Nicoleta Anghel’i sayı vermeden devirdi ve tarih yazdı.

Dünya Şampiyonumuz Buse Tosun Altın madalyasını aldı