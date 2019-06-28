Milli güreşçi Evin Demirhan Avrupa'da üçüncü oldu

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Babel, Chicharito, Banega'nın peşine düşmüştü. Babel ile her konuda anlaşan Cimbom, diğer yıldızlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Terim'in en çok istediği 3 transfer

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'e teklif yaptı. Comolli ile Gomis arasındaki görüşmeye, Başkan Ali Koç da katıldı.

TFF'nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yaptığı değişiklik sonrası takımlara transfer yasağı ve kadro kısıtlaması gibi cezalar verilebilecek.

Vatani görevlerini bedelli askerlik kapsamında yapan futbolcular, terhis oldu. Oyuncular, kısa bir tatilin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Lucas Lima, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söyledi.

1 Volkan, Burak, Emre ve Arda'dan tatil pozu Yakın arkadaşlar tatilde de birbirlerini bırakmadı. Volkan Demirel, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayak tenisi oynayarak keyifli anlar yaşadı.

2 Fenerbahçe'de Skrtel de gidiyor Yeni sezon öncesi 9 futbolcuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de son yolcu Slovak stoper Martin Skrtel olacak.

3 Mehmet Topal ile yollar ayrıldı Fenerbahçe Kulübü, 2012 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Mehmet Topal'ın takımdan gönderildiğini duyurdu.

4 Ali Koç'un transfer listesi Ali Koç'un dün yaptığı açıklamaların ardından sarı-lacivertli taraftarları heyecan bastı. Max Kruse ve Kolarov gibi yıldızların da yer aldığı o transfer listesi ortaya çıktı.

5 Futbolcuyu trolleyen Brezilyalı kadın hakem Ekvador Ligi'nde oynanan Costa-Sierra mücadelesinde Brezilyalı hakem Fernanda Colombo, kırmızı kart gösterecekmiş gibi yapıp oyuncuyu trolleyince gündeme oturdu.

6 Deniz Türüç'ün bonservis isyanı G.Saray ve F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Kayserisporlu Deniz Türüç, kendisi için belirlenen bonservis bedelinin çok fazla olduğunu söyledi.

7 Galatasaray'ın golcü adayları Senegalli golcü Diagne'yi 15 milyon euroya Al-Nasr'a satmaya hazırlanan Galatasaray, forvet bölgesi için 5 aday belirledi.

8 Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen'i tanıyalım G.Saraylı Linnes'in yakın arkadaşı Malene Pedersen'in sevgilisi olan Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen, geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 12 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

9 Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı Boluspor karşılaşmasıyla birlikte hazırlık maçlarına start verecek olan Fenerbahçe'nin, rakipleri arasında Real Madrid ve Bayern Münih de yer alıyor.