Milli güreşçi Kerem Kamal: Efsane olmak istiyorum

Milli güreşçi Kerem Kamal yaptığı açıklamada, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edeceği için çok mutlu olduğunu aktardı.

Alt yaş kategorilerinde Avrupa şampiyonalarında birçok başarıya imza atan Kerem, "İlk kez 2014 yılında Avrupa Şampiyonası'na gittim. Yıldızlar kategorisinde düzenlenen organizasyona yaşım küçük olduğu için doktor raporuyla katılmıştım. Kendimden 2 yaş büyük sporcularla güreştim. Bu şekilde şampiyon oldum. Bu bana özgüven verdi." diye konuştu.

Kerem Kamal, daha sonra katıldığı tüm Avrupa şampiyonalarında madalya aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "2015, 2017, 2018 ve 2019'da Avrupa şampiyonu oldum. Dünya Şampiyonası'nda da madalya aldım. 7'si şampiyonluk, 3'ü ikincilik, 2'si de üçüncülük olmak üzere şu an toplamda 12 madalyam var. Nasip olursa benim bir hedefim var. 2016'dan beri bütün şampiyonalarda en iyi şekilde güreşip, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na en güçlü şekilde gitmek istiyorum. Orada da madalya alarak hayalimi gerçekleştirmeyi hedefliyorum. Olimpiyatlar her sporcunun hayalidir. Bu hayalim küçük yaşlarda başladı. Arkadaşlarımla aramızda konuşurken olimpiyat konusu açılınca içim bir tuhaf oluyor, kalbim farklı atıyor."

"İKİNCİ HAYATIMI YAŞIYORUM"

Kerem Kamal, küçük yaşta başladığı güreşte yaşadığı zorluklara rağmen başarılı bir performans sergilediğini anlatarak, "Oturduğum mahalle pek tekin değildi. Oradan gelip yurt dışına çıkmak, farklı ülkeleri gezmek zor gibiydi. Şu an istediklerimden fazlasını yapabiliyorum. Gezebiliyorum, görebiliyorum. Güreş benim için ikinci bir hayat oldu. İkinci hayatımı yaşıyorum. Normal bir şampiyon olmak istemiyorum. Efsane olmak istiyorum. Farklı biri olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.