Milli güreşçi Kılıçsallayan Avrupa üçüncüsü

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi Selahattin, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, büyüklerde ilk kez güreştiğini belirterek, "Daha önce gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonu olmuştum ama büyükler çok farklı. İnandık, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çok iyi çalıştım. Hedefim şampiyonluktu ama bronz madalya aldım. Çok şükür, madalyanın kötüsü olmaz. İnşallah, bundan sonraki şampiyonalarda altın madalya kazanırım." ifadelerini kullandı.



İlk turda Belaruslu Viktar Serada'yı 6-1 yenen Selahattin Kılıçsallayan, çeyrek finalde Azerbaycanlı Haji Aliyev'e mağlup olmuştu.



Selahattin, Azerbaycanlı güreşçinin finale yükselmesiyle çıktığı repesaj maçında Avusturyalı Gabriel Janatsch'ı sayı tuşuyla yenmişti.

BAKAN BAK, KILIÇSALLAYAN'I KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 65 kiloda bronz madalya kazanan Selahattin Kılıçsallayan'ı kutladı.



Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:



"Ata sporumuz güreşte kazandığımız başarılara bir yenisini ekleyen milli güreşçimiz Selahattin Kılıçsallayan kardeşim, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gösterdiği azim ve ortaya koyduğu mücadele sonucunda kazandığı bronz madalya ile bizleri mutlu etti. Genç sporcumuzun kariyerinin devamında daima kürsüde yer almasını ümit ediyorum ve bu madalyada emeği geçen herkesi kutluyorum."

TAHA AKGÜL VE SONER DEMİRTAŞ FİNALDE

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde milli sporcular Taha Akgül ve Soner Demirtaş, finale yükseldi.



Kaspiysk kentindeki organizasyonun 6. gününde erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.



125 kiloda Taha Akgül ve 74 kiloda Soner Demirtaş final vizesi alırken, 61 kiloda Recep Topal, 86 kiloda Fatih Erdin ve 92 kiloda Serdar Böke yarı final maçlarını kaybetti.



125 kiloda mindere çıkan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha, yarı finalde Rus Muradin Kushkhov'u 3-0 yenerek finale adını yazdırdı.