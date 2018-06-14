Milli güreşçi Oğuzhan Cemil Çiçek dünya ikincisi

Grekoromen stil 98 kilogramda mindere çıkan Oğuzhan Cemil Çiçek,Rus, Ermeni ve Kazak rakiplerini yenerekçıktığı finalde Rus rakibine 2-1 yenilerek Dünya ikincisi oldu.

A Milli takım adına yarışan ve Dünya İkinciliği alarak gümüş madalya ile dönen Oğuzhan Cemil Çiçek’in antrenörü İsmail Göze, “Finalde rakibimizi yenip kürsüde en üstte olmak istiyorduk ama şansımız yanımızda değildi. Sporcumuz çok bir yarış çıkardı ve gümüş madalya aldı. Özverili çalışmasının meyvesini aldı, inşallah bir sonraki yarışmalarda Dünya şampiyonu olacaktır” dedi.