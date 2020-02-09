Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası için Roma'da

Hazırlıklarını İstanbul Mersinli Ahmet Tesisleri’nde sürdüren milliler öğle saatlerinde İtalya’ya gitti.

HEDEF, TÜM SIKLETLERDE MADALYA

Avrupa Güreş Şampiyonası için takım olarak hazır olduklarını belirten Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, “İtalya’da bizleri çok zorlu rakipler bekliyor. Hedefimiz tüm sıkletlerde madalya kazanmak ve takım halinde ilk 3’e girmek” dedi.

Salih Bora bu yıl olimpiyatların yapılacağına dikkat çekerek “Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli. Bu şampiyonada takımımızın son durumunu görme şansımız olacak. Hemen ardından bizleri son derece önem taşıyan olimpiyat elemeleri bekliyor. İnşallah oradan da kotalarla döneriz” şeklinde konuştu.

GREKOROMEN GÜREŞÇİLER

Pazartesi günü başlayacak Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi grekoromen stilde şu isimler temsil edecek:

55 kg: Doğuş Ayazcı, 60 kg: Kerem Kamal, 63 kg: Rahman Bilici, 67 kg: Enes Başar, 72 kg: Selçuk Can, 77 kg: Yunus Emre Başar, 82 kg: Burhan Akbudak, 87 kg: Metehan Başar, 97 kg: Cenk İldem, 130 kg: Rıza Kayaalp.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil müsabakalarının ardından kadınlar müsabakaları yapılacak. Kadınlarda ülkemizi temsil edecek 10 isim şöyle:

50 kg: Evin Demirhan, 53 kg: Zeynep Yetgil, 55 kg: Bediha Gün, 57 kg: Mehlika Öztürk, 59 kg: Elif Yanık, 62 kg: Elif Jale Yeşilırmak, 65 kg: Aslı Tuğcu, 68 kg: Kadriye Aksoy, 72 kg: Merve Pul, 76 kg: Yasemin Adar.

Kadın Güreş Milli Takımımız 10 Şubat tarihinde İtalya’ya gidecek. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mindere son olarak Serbest Güreş Milli Takımımız çıkacak. Serbest stilde ülkemizi temsil edecek güreşçilerimiz ise şunlar:

57 kg: Süleyman Atlı, 61 kg: Hamza Alaca, 65 kg: Selahattin Kılıçsallayan, 70 kg: Haydar Yavuz, 74 kg: Soner Demirtaş, 79 kg: Batuhan Demirçin, 86 kg: Fatih Erdin, 92 kg: Süleyman Karadeniz, 96 kg: İbrahim Bölükbaşı, 125 kg: Tanju Gemici.

SERBETÇİLER 12 ŞUBAT'TA YOLCU

Serbest Güreş Milli Takımımız 12 Şubat’ta İtalya’ya gidecek. Son beş senede tarihi başarıların altına imza atan güreşçilerimiz İtalya’ya da yeni bir tarih yazmak için gidiyor. Milliler 2015'ten bu yana Avrupa'da en az 3 altın madalya kazandı.

2016 Riga'da Taha Akgül sakattı, ancak, Rıza Kayaalp, Soner Demirtaş ve Yasemin Adar’la 3 altın madalya kazanmıştık.

2017 ve 2018'de Avrupa’dan 5 altın madalya ile döndük. Geçen yıl Bükreş'teki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise kırılması güç bir rekorun altına imza atan milliler 6'sı altın olmak üzere 16 madalya kazanmıştı.

İtalya’ya da yine başarılı sonuçlar almak için gittiklerini belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, “Son 5 yılda başarılarımızın üzerine koyarak Türk güreş tarihinde ilklerin altına imza attık. Tabii bu sene olimpiyatlar var. Daha şimdiden olimpiyat elemelerini düşünüyoruz. Ama öncelikli hedefimiz Roma’dan başarılı sonuçlarla dönmek” dedi. Ülkemizin zor günlerden geçtiğini belirten Başkan Aydın “Önce Elazığ, Malatya depremi ardından Van’daki çığ felaketi ve son olarak İstanbul’daki uçak kazasında vatandaşlarımızı kaybettik. Ben öncelikle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm ülkemize de geçmiş olsun diyorum. Allah bizleri bu tip felaketlerden ve kazalardan korusun. İtalya’da başarılı sonuçlar alarak biraz olsun milletimizin yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz. Ben Roma’da mücadele edecek olan tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.