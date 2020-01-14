Milli güreşçiler İtalya'ya gidiyor

Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz

1 Avustralya'daki hava kirliliği tenisçileri etkiliyor Avustralya Açık'ta mücadele eden Sloven tenisçi Dalila Jakupovic, ülkede aylardır devam eden yangından dolayı nefes almakta güçlük çekince mücadeleye devam edemedi.

2 Cenk Tosun: Euro 2020'ye hazır olmak için ayrıldım Everton'dan kiralık olarak Crystal Palace'a transfer olan Cenk Tosun, ayrılık nedeni olarak daha fazla forma şansı bulup, EURO 2020'ye hazır olmak için böyle bir karar aldığını açıkladı.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanlarını kabul etti.

4 Tyler Boyd gelen teklifleri reddetti Beşiktaş'ın göndermek istediği Tyler Boyd; Lens ve Diaby'nin de kötü performans gösterdiğni belirterek, "Onlar varken neden ben takımdan ayrılayım" dedi.

5 Barcelona, Para Ligi'nde zirvede Uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte'in, geleneksel Para Ligi çalışması yayınlandı. Rapora göre; Barcelona, Real Madrid'i geçti ve en çok gelir elde eden kulüp oldu.

6 Miha Zajc için İtalya'dan teklif var İtalyan basını; Brescia'nın, Miha Zajc için Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro önerdiğini yazdı.

7 Henry Onyekuru sıtmayı atlattı Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı Onyekuru, geçen hafta yakalandığı sıtma hastalığını atlattı. Nijeryalı futbolcu, haftaya antrenmanlara başlayacak.

8 Gökhan Gönül 2 yıl daha Beşiktaş'ta kalacak Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le 2 yıllık kontrat imzaladı.

9 Salzburg: Berisha için Fenerbahçe ile görüşüyoruz Avusturya ekibi Salzburg'un başkanı Siegmund Gruber, "Mergim Berisha için Fenerbahçe ile görüşüyoruz" dedi.