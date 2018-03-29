Son yıllarda NBA'de Türk oyuncuların faaliyetini artırması, millet olarak bizleri gururlandırıyor. Ancak dün gece farklı bir gurur ile göğsümüz kabardı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın takımı Philadelphia 76ers, FETÖ'cü Enes Kanter'in formasını giydiği New York Knicks ile karşılaştı. Türk basketbolcu Ersan İlyasova FETÖ'cü Kanter'i blokla yere serdi.

Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok ViDEO

YERE SERİLDİ

Ersan İlyasova, New York ekibinin FETÖ'cü oyuncusu Enes Kanter'le maç içinde sık sık karşı karşıya geldi. Ersan maç boyunca Kanter'e geçit vermedi. Maçın bizim için en güzel anı ise Ersan ile Kanter arasında yaşanan son an pozisyon oldu.

Maç boyunca Kanter'i başarıyla savunan ve geçit vermeyen Ersan İlyasova, Kanter'i sayıya gitmeye çalışırken tek bir blok ile durdurmayı başardı. O blok öyle bir bloktu ki FETÖ'cü Kanter ayağa dahi kalkamadı.

ARKASINA BİLE BAKMADI

Ersan İlyasova sadece pozisyon gereği yaptığı hareket ile FETÖ'cü rakibini durdurdu, hatta yere serdi. Blokladığı rakibinin sayıya gitmesine engel olan Ersan, saha içinde normal ve umursamaz tavırlar ile hiç oralı bile olmazken, FETÖ'cü Kanter, yediği blok ile yerden kalkamadı.

Kulüp doktorları Kanter'in başına gelip müdahale gerçekleştirirken, Ersan İlyasova hiç umursamamaya devam etti.

MİLLETİN YÜREĞİNE SU SERPİLDİ

Kanter'e İlyasova tarafından yapılan bu hareket, sosyal medayda da geniş yankı yandırdı. Özellikle Türk kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarda "FETÖ'ye atılan bir tokat daha" yorumları yapılırken, Kanter'in müdahale ile yerden kalkamaması "FETÖ'nün yıkılışı" olarak ti'ye alındı.