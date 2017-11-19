Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenaze öncesinde konuşan Bakan Bak, "Bu millete çok büyük sevinçler yaşattı. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun acımız büyük." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM KONUŞTU

Cenazede konuşan Başbakan Yıldırım, "Milli haltercimiz, efsane ismi, Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik, ahirete bu gün yolculuyoruz. Merhuma allahtan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Naim Süleymanoğlu, bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış, bir efsane kahraman sprcumusdur birçok olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu ve 46 rekor kıran bir sporcumuz. Öyleki ağırlığının 3 katı fazlasını bir seferde kaldırarak erşilemeyecek bir rekoru da gerçekleştirmiştir. Defalarca ay yıldızlı bayrağımızı minderde göndere çekmeyi başarmış ve 80 milyon milletimizin göğsünü kabartmıştır. Genç yaşta kaybettiğimiz milli haltercimiz efsane sporcumuza Naim Süleymanoğlu'na birkez daha allahtan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Başbakan Yıldırım Süleymanoğlu'nun cenazesinde konuştu VİDEO

