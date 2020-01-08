Milli halterciler 2019 yılında 225 madalya kazandı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, yaptığı açıklamada, göreve başladıkları 2013 yılından itibaren her yıl madalya sayısının arttığını ifade ederek, "2019 yılında en büyük rekoru kırdık, 225 madalya almışız. Bu müthiş bir rekor." şeklinde konuştu.

2018'de Arjantin'deki gençler olimpiyatlarında Türkiye'nin bütün branşlarda 11 madalya kazandığını, haltercilerin 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya aldığını hatırlatan Taşpınar, "Biz, gençler olimpiyatının yıldızıydık." ifadesini kullandı.

"ALTYAPIMIZ ÇOK SAĞLAM"

Arjantin'de madalya alan gençlerin 2020 Tokyo Olimpiyatları için yetişemeseler de 2024 Paris Olimpiyatları'na katılacaklarına inandığını belirten Taşpınar, "Altyapımız çok sağlam geliyor. Hem kadın hem erkeklerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında rekor kırarak geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

2019'da kazanılan madalyalardan bahseden Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar, "Mart 2019'da Las Vegas Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 20 madalya aldık; 9 altın, 3 gümüş, 8 bronz. Nisanda Gürcistan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 14 madalya; 3 altın, 6 gümüş, 5 bronz. Haziranda Fiji'de Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 21 madalya aldık, halter tarihinde alınmamış bu madalyalar.

Eylülde Tayland Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 4 madalya aldık, şampiyon çıkardık, Şaziye Erdoğan dünya şampiyonu oldu. San Marino Akdeniz Kupası'nda ekimde 14 madalya, Bosna Hersek'te 4 madalya, Romanya'da gençler ve 23 yaş altı kategorisinde 38 madalya aldık; 17 altın, 8 gümüş, 13 bronz. Bunlar dile kolay şeyler. Gaziantep'te Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası yaptık, 29 madalya. Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tarihi rekor kırdık, 71 madalya kazandık. Geçen yıl uluslararası şampiyona ve turnuvalarda 225 madalya kazandık, 68'i altın, 74'ü gümüş, 83'ü bronz." şeklinde konuştu.