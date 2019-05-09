Milli judocular Litvanya yolcusu

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 15 erkek ve 9 kadın sporcunun yer alacağı milli takım kafilesi yarın Kaunas kentine gidecek.
Organizasyonda 29 ülkeden, 148 kadın ve 270 erkek judocu mücadele verecek. Türk Milli Takımı'nda yer alan isimler ve sıkletleri şöyle:
Kadınlar
48 kilo: Tuğçe Beder, Özge Andiç
52 kilo: Zeliha Cinci, Kader Divan, Beyza Özdemir
57 kilo: Buket Mercan, Hasret Bozkurt
63 kilo: Minel Akdeniz
78 kilo: Mine Kalender
Erkekler
60 kilo: Salih Yıldız, Emirhan Karahan
66 kilo: Berkin Özcan, Eren Aksoy, Abdülaziz Kara, Berat Kılıç
73 kilo: Niyazi Gökçen, Bayram Kandemir
81 kilo: Recep Çimen, Burak Çuhadar
90 kilo: Fatih Kösa, Emre Kılınç
100 Kilo: Kemal Aydın, Enes Acet
+100 kilo: Furkan Güner