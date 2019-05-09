Milli judocular Litvanya yolcusu

1 Yeni MHK sistemi Merkez Hakem Kurulu'nun yeni sistemi belli oldu. Bundan sonra erkeklerin fiziksel testlerini geçen kadın hakemler de Süper Lig'de görev yapabilecek.

2 Cüneyt Çakır'ın yıllık kazancı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bu sezon şimdiye kadar 875 bin TL kazandı. Çakır'ın kazancının sezon sonuna kadar 1 milyon TL'yi bulması bekleniyor.

3 Mustafa Pektemek sezon sonu ayrılıyor Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mustafa Pektemek'le yollarını ayırıyor.

4 Ajaxlı futbolcular maçta oruç açtı Ajax'ın Müslüman futbolcuları Hakim Ziyech ile Noussair Mazraoui, Tottenham maçının 24. dakikasında saha kenarına gelerek oruçlarını açtı.

5 Fatih Terim 5.2 milyon TL'yi bağışladı Fatih Terim, TFF'den aldığı 5.2 milyon TL'lik tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.

6 Ajax'ın peri masalı son buldu Juventus'u, Real Madrid'i, Bayern Munich'i eleyerek Yarı Final'e kalan Ajax, Tottenham karşısında yenilerek final biletini elinden kaçırdı, ancak bu seneki performansları ile gönüllerin şampiyonu oldu

7 Tottenham'dan tarihi zafer: Ajax'ı geriden gelip elediler Şampiyonlar Ligi Yarı Final son maçında Ajax kendi evinde İngiliz temsilcisi Tottenham'ı ağırladı. Tarihi maçta Tottenham geriden gelerek galibiyeti aldı, finale adını yazdırdı.

8 Barcelonalı taraftarlardan Messi'ye tepki Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0'ın rövanşında Liverpool'a 4-0 yenilerek elenen Barcelona'da Lionel Messi, havalimanında bazı taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

9 Sevilla Edin Visca'ya talip oldu Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Edin Visca için İspanyol takımı Sevilla, 10 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi gözden çıkardı.