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Milli kadın hentbol takımı yeni antrenörü Birol Ünsal

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Serdar Eler'in istifasıyla boşalan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Birol Ünsal'ı getirdi.

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Milli kadın hentbol takımı yeni antrenörü Birol Ünsal

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, bir süre önce Serdar Eler'in istifasıyla boşalan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Birol Ünsal'ı getirdi.

BİROL ÜNSAL BAŞANTRENÖR OLDU

Federasyondan yapılan açıklamada, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenörlüğe Birol Ünsal, yardımcı antrenörlüğe de Kıvanç Özcan'ın getirildiği bildirildi.

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Muratpaşa Belediyespor'un da antrenörlüğünü yapan Ünsal, daha önce de A Milli Takım ve Kadın Milli Plaj Hentbolu Takımı'nda görev almıştı. Yardımcı antrenör Özcan ise Kadınlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Polatlı Belediyespor'da görevini sürdürüyor

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