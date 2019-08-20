Milli motosikletçi Can Öncü İngiltere'de piste çıkacak

1 Elif Elmas Fenerbahçe maçlarını kaçırmıyor 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, Fenerbahçe'yi yakından takip etmeye devam ediyor.

2 Isimat Mirin Toulouse'ta Beşiktaş'ın devre arasında PSV'den aldığı Isimat Mirin, Fransa'nın Toulouse takımına kiralandı.

3 Beşiktaş'ta hedef Steve Mounie Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Huddersfield forması giyen Beninli golcü Steve Mounie'yi gündemine aldı.

4 Fenerbahçe, Babacar'ı kiralayacak Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Sassuolo'nun deneyimli golcüsü Babacar'ı transfer etmek için harekete geçti.

5 Ersun Yanal: Volkan'ın durumu birkaç güne netleşecek Ersun Yanal, geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel için yönetimle görüştüğünü ve sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini ifade etti.

6 Tolga Ciğerci, Galatasaray'ın adını anmadı Gazişehir Gaziantep maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbhaçeli Tolga Ciğerci, eski takımı Galatasaray'dan öbür taraf diye bahsetti.

7 Sumudica'nın Fenerbahçe maçı tahmini tutmadı Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalar yapan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, yine yanıldı. Antep ekibi sarı-lacivertli ekibe farklı yenildi.

8 3. kez Altın Kemer'i alan Ali Gürbüz, gençlere örnek oldu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivanlığa uzanan Ali Gürbüz, yaşadığı uzun sakatlıklara rağmen hiç pes etmeyerek, elde ettiği başarılarla gençlere örnek oluyor.

9 Sturridge İstanbul'da Trabzonspor'un kadrosuna katmayı düşündüğü İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.