Milli sporcularımız askerlerimizin yanında oldu

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan ülkelere en güzel cevabı milli sporcularımız verdi.

FRANSA'DA ASKER SELAMI

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H grubu 8. maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Ay-yıldızlı ekibimiz, Kaan Ayhan'ın attığı golün ardından asker selamı vererek ülkemizi gururlandırdı.

CİMNASTİKTE TARİHİ BAŞARI

Cimnastikte ise tarihi bir başarıya imza attık. Milli sporcumuz İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten Çolak, verdiği selamla askerlerimize destek oldu.

BUSENAZ GÖZYAŞLARI İÇİNDE SELAM VERDİ

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang'ı yenen Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Mücadele sonrası gözyaşlarını tutamayan milli sporcumuz, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e selam gönderdi.



Ayrıca gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu da kendisine yakışanı yaptı ve finale çıktığı maçta selamını verdi.





Diğer taraftan Antalya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası'na katılan sporcularımız da asker selamı vermeyi ihmal etmedi.