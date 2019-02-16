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Milli taekwondoculardan 13 madalya

6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın üçüncü gününde Türk sporcular 13 madalya kazandı.

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Antalya’da 51 ülkeden bin 615 sporcunun mücadele edeceği ve pazar günü sona erecek olan 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda üçüncü gün müsabakaları yapıldı.

GENÇ BAYANLARDAN MADALYA YAĞMURU

Üçüncü günde genç bayanlar ve büyük erkeklerde 5’er sıklette karşılaşmalar gerçekleştirilirken, genç bayanlar 2’si altın, 5’i gümüş ve 5’i bronz olmak üzere 12, büyük erkekler ise 1 bronz madalya kazandı.

6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’na, yarın büyük erkeklerde 3 ve büyük bayanlarda 8 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

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