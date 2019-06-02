Milli takım Fransa maçı öncesinde galip

İngiliz Daily Mail gazetesi, milli futbolcu Ozan Kabak için Arsenal, Manchester United ve Tottenham'ın devrede olduğunu yazdı.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası kulübün sahibi John Henry ve eşi Linda Pizzuti Henry de büyük sevinç yaşadı.

Erol Bulut ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, gelecek sezon için takımın başına İlhan Palut'u getirmek istiyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki tecrübeli kaleci Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımda 1 yıl daha forma giymek istiyor.

Ay Yıldızlı ekip Fransa maçı öncesinde yaptığı son hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti.

1 Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor Başakşehir, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getirme kararı aldı. Ç.Rizespor'un yeni hocası ise İsmail Kartal oldu.

2 Ayew de gitti Fenerbahçe'de kadro temizliği devam ediyor. Slimani, Benzia, Neustadter ve Valbuena'nın ardından Ayew de sarı-laciverli kulübe veda etti.

3 Aziz Yıldırım: FETÖ hala bitmemiştir Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Kumpas Davası'nın 12. duruşmasında açıklamalarda bulundu. Yıldırım "FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz." dedi.

4 Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel talebi Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel'in takımda kalmasını istedi. Bu istek üzerine yönetimin konuyu bir kez daha masaya yatıracağı öğrenildi.

5 Abdullah Avcı'nın Quaresma kararı Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'a imza atan Abdullah Avcı'nın takımla ilgili ilk raporu belli oldu. Tecrübeli teknik adam Quaresma dahil birçok futbolcuyu takımda görmek istemiyor.

6 Fenerbahçe'den ayrılan futbolcular Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, sezonun bitmesiyle birlikte birçok oyuncuyla yollarını ayırdı.

7 Fenerbahçe'nin istediği orta saha Fenerbahçe, Feyenoord'un Hollandalı orta saha oyuncusu Tonny Vilhena'yı transfer etmek için harekete geçti.

8 Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilecek Abdullah Avcı ile yapılan görüşmede her konuda anlaşma sağlandı.

9 Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim'e tazminat ödeyen Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi. Koç, verilen paranın kulüplere ait olduğunu söyledi.