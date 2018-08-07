Milli Takım kadrosu açıklandı

31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etmek için Eylül ayı içinde iki önemli maça çıkacak olan Ay-yıldızlı ekibimiz, 13 Ağustos’ta toplanarak İstanbul’da kampa girecek.

19 Ağustos’ta hazırlıklarının ikinci ayağı için Slovenya’ya gidecek olan A Milli Erkek Basketbol Milli Takımımız, hazırlıklarına 30 Ağustos’ta İstanbul’da devam edecek. 7-8 Eylül tarihleri arasında Almanya’da ev sahibi ülkenin yanı sıra Çekya ve İtalya’nın da katılacağı özel bir turnuva oynayacak olan Türkiye, hazırlıklarını 10-13 Ağustos’ta Ankara'da düzenlenecek kampla tamamlayacak

Ay-yıldızlı takımımızın kadrosu şu şekilde: