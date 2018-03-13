Milli Takım'a alınan Talisca için pazarlıklar başladı

Beşiktaş, Brezilya Milli Takımı'na seçilen Talisca’nın bonservisini almak için somut adımları atmaya hazırlanıyor.

Başkan Fikret Orman, Talisca’nın performası ve Brezilya Milli Takımı'na seçilmesinin ardından Benfica ile görüşerek pazarlıklara başlama kararı aldı.

NTVSpor'da yer alan habere göre, son 2 sezondur siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Talisca’nın Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. Portekiz ekibi ile 2 yıl daha kontratı bulunan Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyonu siyah-beyazlılarda bulunuyor.

21 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Beşiktaş, 2 sezon önce 25 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiraladığı Talisca için 4 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Bu ücretin opsiyona dahil edilmesinin ardından, siyah-beyazlılar sezon sonunda 21 milyon euro ödeyerek 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini alma hakkına sahip. Başkan Orman, Benfica ile yapacağı görüşmede, bu miktardan indirim talep edecek.

TAKSİT YAPIN

Portekiz ekibinin bu teklifi kabul etmemesi halinde siyah beyazlılar 21 milyon euroyu taksitler halinde ödemeyi planlıyor. Kulüpler arasındaki pazarlığın sezon sonuna kadar sürmesi beklenirken, son sözü Talisca söylecek.

Beşiktaş’ın Benfica ile anlaşması ve Brezilyalı oyuncunun siyah beyazlı takımda kalmak istemesi durumunda yeni sezon öncesi imzalar atılacak. Beşiktaş’ta forma giydiği 69 maçta 33 gol atan Talisca, 10 da asist yaptı.

TARAFTAR KAMPANYA BAŞLATTI

Öte yandan Talisca'nın kalmasını isteyen siyah-beyazlı taraftarların farkındalık yaratmak için yardım kampanyası başlattığı öğrenildi.