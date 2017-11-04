Milli takıma alınmayan Feghouli için açıklama yapıldı

Cezayir Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Rabah Madjer, kadro daveti göndermediği Galatasaraylı Feghouli için açıklama yaptı.

Cezayir Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Rabah Madjer, ülke basınında çıkan Feghouli'nin diğer oyuncularla ilgili açıklamalarından dolayı kendisine davet göndermediği haberlerinin doğru olmadığını, asıl nedenin bu olmadığını savundu, ancak tatmin edici bir gerekçe de sunmadı.

FEGHOULİ İLE BİR SORUNUM YOK

Madjer, "Benim Feghouli ile bir problemim olduğuna dair şeyler çıktı ancak tam tersine hiç bir sorunum yok. Basına yaptığı açıklamalardan dolayı bir futbolcuyu ekarte edecek bir teknik adam değilim. Kendisi yaptığı o açıklamalardan dolayı kadronun dışında kalmadı, bu sadece bir tercih konusu. Feghouli saygı duyduğum, milli takıma hala verecek şeyleri olan kaliteli bir oyuncu. İlerde de tekrar milli takıma alınabilir" dedi.

Sofiane Feghouli daha önce yaptığı açıklamalarda Cezayir Milli Takımı'ndan başka bazı isimleri eleştirmiş, kendisinin davet edildiği Kamerun maçı kadrosuna o isimler çağrılmamıştı. Son olarak sıradaki Nijerya maçı içinse o isimler davet edilirken sarı-kırmızılı oyuncuya davet gitmemişti. Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesinin ardından ligde üç maçlık ceza alan deneyimli futbolcu, milli takım formasını 45 kez giydi.