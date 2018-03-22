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Milli Takım'a çiçekli karşılama

A Milli Futbol Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı özel maç için Antalya'ya geldi.

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Milli Takım'a çiçekli karşılama

Özel uçakla İstanbul'dan kente ulaşan milli takım kafilesini, Antalya Havalimanı'nda Antalya Spor Lisesinin kız öğrencileri karanfillerle karşıladı.

Teknik direktör Mircea Lucescu ile futbolcular, otobüsle, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa girecekleri otele hareket etti. Rumen teknik adam ve bir milli futbolcu, bugün saat 19.00'da Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantının ardından antrenman yapacak. Antalya Stadı'ndaki Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti müsabakası saat 20.30'da

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