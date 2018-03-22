Milli Takım'a çiçekli karşılama

1 Adriano: Talisca, Rivaldo'ya benziyor Beşiktaşlı Adriano, takım arkadaşı Talisca'yı Brezilyalı efsane Rivaldo'ya benzeterek, "Talisca, Milli Takım'ı hak etti" dedi.

2 Tudor: Türkiye'den 3 teklif aldım Galatasaray'ın eski teknik direktörü Tudor, sarı-kırmızılı kulüpten gönderildikten sonra Alanyaspor, Antalyaspor ve Konyaspor'dan teklif aldığını söyledi.

3 G.Saray'dan Ndiaye için kiralama teklifi Galatasaray, 16 milyon euroya Stoke City'ye sattığı Ndiaye'yi sezon sonunda kiralamak için teklif yapacak.

4 Selçuk İnan'ın menajeri G.Saray'ı dava etti Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak, Galatasaray'a, 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağının ödenmediği gerekçesiyle icra müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri gönderdi.

5 Rıza Çalımbay: Trabzon 2 yılda 1 şampiyon olmalı Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3 büyükler birbirleriyle uğraşırken, bordo-mavili ekibin bunu kullanıp her 2 yılda 1 defa şampiyon olabileceğini söyledi.

6 Galatasaray'a İspanyol golcü Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet hattına Valladolid forması giyen Jamie Mata'yı alacak.

7 Watford, Fenerbahçeli Josef'e talip İngiliz ekibi Watford, Fenerbahçe'ye Josef için 12 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı-lacivertli ekip ise 16 milyon euro istiyor.

8 Aykut Kocaman: Kalede seni oynatacağım Volkan Aykut Kocaman, yönetici Önder Fırat'ın takıma gösterdiği tepkiye karşı arkadaşlarını koruyan Volkan Demirel'i bu tavrından dolayı tebrik ederek, "Kaleyi sezon sonuna kadar sen koruyacaksın" dedi.

9 Janssen: Beşiktaş maçında sahalardayım Aralık ayının başında sakatlanan ve yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak olan Janssen, Beşiktaş'la oynanacak kupa maçında geri döneceğini söyledi.