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Milli Takım'da Oğuzhan ve Ömer kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak'ın yerine, kadroya Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci dahil edildi.

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Milli Takım'da Oğuzhan ve Ömer kadrodan çıkarıldı

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Dün kulüp takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların ardından yapılan MRI tetkikleri sonrası sağ adduktor adalelerinden sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı.

MAHMUT VE İRFAN KADROYA ALINDI

Bu iki futbolcunun yerlerine, Medipol Başakşehir kulübünden Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

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