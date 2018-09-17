Milli Takımımız, Nijerya'ya 28 sayı fark attı

Karşılaşmaya Türkiye sert savunma yaparak başladı. Ayşe Cora ve Holingsvorth'un boyalı alandan, Tilbe Şenyürek'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla ay-yıldızlılar, 5. dakikayı 14-6 üstün geçti. Pota altından arka arkaya sayılar bularak 9. dakikada farkı çift hanelere (25-14) taşıyan Türkiye, ilk çeyreği de 27-16 önde tamamladı.

MİLLİLER FARKLI KAZANDI

İkinci çeyrekte boyalı alanı iyi savunan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Türkiye, bulduğu sayılarla 16. dakikanın içinde farkı 17 sayıya çıkardı: 37-20. Işıl Alben ve Olcay Çakır Turgut'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 45-30 üstün gitti.

İkinci yarıya 10-0'lık seriyle başlayan ve çeyreğin ilk 4 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen Türkiye, 24. dakikada farkı 25 sayıya (55-30) taşıdı. Oyun disiplinini kaybeden Nijerya karşısında farkı açmaya devam eden ay-yıldızlılar, final periyoduna da 71-37 önde girdi. Son çeyrekte Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç ve Esra Ural Topuz'un sayılarıyla skor üstünlüğünü sürdüren Türkiye, sahadan 89-51 galip ayrıldı.

Milliler, İspanya'nın ev sahipliğinde 22-30 Eylül'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda Nijerya, Avustralya ve Arjantin ile B Grubu'nda yer alıyor. Öte yandan, müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.

Türkiye: 89 - Nijerya: 51

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon



Türkiye: Işıl Alben 8, Ayşe Core 12, Tilbe Şenyürek 14, Bahar Çağlar 2, Holingsvorth 12, Tuğçe Canıtez 4, Asena Yalçın 8, Olcay Çakır Turgut 6, Cansu Köksal 5, Elif Emirtekin, Merve Aydın 4, İlayda Güner 4, Esra Ural Topuz 6, Melis Gülcan, Pelin Derya Bilgiç 4



Nijerya: Amukamara 6, Kalu 4, Akhator 9, Elonu 8, Mohammed 2, Ogoke, Edeferioke 2, Nwajei 2, Nyingifa 6, İmovbioh 10, Okoye 2

1. Periyot: 27-16

Devre: 45-30

3. Periyot: 71-37