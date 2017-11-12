Milli Takım'ın konuğu Arnavutluk

Lucescu'nun A Milli Takım'ın başına getirilmesinin hata olduğunu düşünen Yılmaz Vural, Rumen meslektaşını eleştirdi.

Yılmaz Vural: Lucescu'da boncuk mu var

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2010-2011 sezonunda olduğu gibi sık sık Samandıra'ya giderek takımın kontrolünü eline alacağını söyledi.

Beşiktaş'ın orta saha futbolcusu Tolgay Arslan, şampiyonluk yolunda tek rakiplerinin kendileri olduğunu söyledi.

Tolgay Arslan: Şampiyon olmayalım diye uğraşıyorlar

Sokakta kendi halinde yürürken önünde gördüğü balonla röveşata çekmeye çalışan gencin hevesi kursağında kaldı.

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Aziz Yıldırım Valbuena'yla görüştü

Aziz Yıldırım, Kayserispor karşılaşmasının ardından takımın yıldızı Valbuena ile özel bir görüşme yaptı.