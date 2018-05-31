Milli Takım'ın rakibi Tunus

Cenevre kentindeki Cenevre Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.15'te başlayacak. Müsabakada İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri düdük çalacak.

Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli yapacak, dördüncü hakem ise Stephane De Almedia olacak. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Tunus, G Grubu'nda Belçika, Panama ve İngiltere ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, Tunus'un ardından 5 Haziran Salı günü özel maçta deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.