Milli yelkenci Okyanus Arıkan dünya üçüncüsü

Beşiktaş, daha önce 2 kez kiraladığı eski futbolcusu Atınç Nukan'ın bonservisini aldı. Siyah-beyazlılar oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'de kampın en iyilerinden olan Max Kruse, hem karakteri hem de çalışkanlığıyla Ersun Yanal'dan tam not aldı.

Galatasaray'ın deplasman forması internete sızdı. Sarı-kırmızılılar bu sezon deplasmanda gri formayla mücadele edecek.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Bandırmaspor'a transfer olan ve attığı gollerle takımını ligde tutan Batuhan Karadeniz, Marmara ekibiyle yeniden anlaştığını duyurdu.

Falcao ve Chicharito gibi dünyaca ünlü golcülere talip olan Galatasaray, bu isimlerden sonuç alamayınca Genk'in forveti Mbwana Samatta'ya yöneldi.

Galatasaray, Samatta için teklif yapacak

Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba, inançları doğrultusunda ibadetini rahatça yapabildiği için Türkiye'de futbol oynadığını ifade etti.

1 Suudi Arabistan'da gündem Rodrigues transferi Rodrigues'in 2 yıllığına bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye kiralanması Suudi Arabistan'da büyük yankı uyandırdı. Bakanlık, Al-İttihad'dan transferin mali detaylarını açıklamasını istedi.

2 Galatasaray, Samatta için teklif yapacak Falcao ve Chicharito gibi dünyaca ünlü golcülere talip olan Galatasaray, bu isimlerden sonuç alamayınca Genk'in forveti Mbwana Samatta'ya yöneldi.

3 Ersun Yanal'dan Kruse yorumu: Çok iyi transfer Fenerbahçe'de kampın en iyilerinden olan Max Kruse, hem karakteri hem de çalışkanlığıyla Ersun Yanal'dan tam not aldı.

4 Galatasaray'ın deplasman forması gri Galatasaray'ın deplasman forması internete sızdı. Sarı-kırmızılılar bu sezon deplasmanda gri formayla mücadele edecek.

5 Batuhan Karadeniz, Bandırma'da kaldı Geçtiğimiz sezonun devre arasında Bandırmaspor'a transfer olan ve attığı gollerle takımını ligde tutan Batuhan Karadeniz, Marmara ekibiyle yeniden anlaştığını duyurdu.

6 Fenerbahçe, Fransa'dan orta saha alıyor Elif Elmas'ı Napoli'ye 18 milyon euroya satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Marsilya'dan Luiz Gustavo'yu kadrosuna katacak.

7 Demba Ba: Türkiye tamamen bir özgürlük ülkesi Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba, inançları doğrultusunda ibadetini rahatça yapabildiği için Türkiye'de futbol oynadığını ifade etti.

8 Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre ile prensipte anlaştı.

9 Matthijs de Ligt, Juventus'a imza atıyor Juventus, Matthijs de Ligt transferinde sona yaklaştı. Ajax kaptanı Matthijs de Ligt, Juventus'a transferini tamamlamak için bugün Torino'ya uçacak.