Milli yelkenci Zülal Avrupa şampiyonluğuna hazırlanıyor

Yelkende yurt içi ve yurt dışında önemli başarılar elde eden milli sporcu Zülal Alev Erkan, Avrupa şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmak istediğini söyledi.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcusu Zülal Alev Erkan, 2014'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda optimist sınıfında birincilik elde ederek milli takıma seçildi.

Geçtiğimiz ocak ayında Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Kış Kupası Yelken Yarışlarında laser 4.7 sınıfında ikincilik elde eden Erkan, 7-14 Nisan'da Yunanistan'da düzenlenecek Laser 4.7 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM"

Erkan, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Milli yelkenci, Avrupa Şampiyonası'nın daha zor bir müsabaka olacağını belirterek, "Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası'ndan daha zor bir yarış ama orada da derece yapmak, birincilik kürsüsüne çıkıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

Soğuk havaya rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü vurgulayan Erkan, "Milli takım kamplarına gidiyoruz. Orada da antrenmanlarımızı yapıyoruz. Başarılı olmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya kazanmak için büyük çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU"

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, milli sporcu Zülal Alev Erkan'ın yurt içi ve yurt dışında katıldığı şampiyonlarda birçok birincilik elde ettiğini belirtti.

Fethiye'de yapılan yarışlardan sonra Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan Erkan'ın dereceyle dönmesini beklediklerini ifade eden Uzel, şunları kaydetti:

"Yarışmaların sonucunda Avrupa Şampiyonası'na gidecek 3 kız sporcudan ikincisi Zülal Alev Erkan oldu. Daha önce Balkan şampiyonluğu bulunan sporcumuz şampiyona için çalışmalarını sürdürüyor. Çıtayı şimdi biraz daha yükselterek hedefi Avrupa şampiyonluğu olarak belirledik. İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndan da güzel bir derece alarak Türkiye'ye döner. Afrin harekatından dolayı stresli geçirdiğimiz günlerde bize güzel bir hediye getirecek diye ümitle bekliyoruz."