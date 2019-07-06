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Milli yüzücü Beril Böcekler Olimpiyat vizesi aldı

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli yüzücü Beril Böcekler, gümüş madalya kazan

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Rusya'nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kızlarda 1500 metre serbest sıtilde finalde yüzen milli sporcu Böcekler, 16.21.39'luk derecesiyle ikinciliği elde etti.

TOKYO'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİLE EDECEK

A barajını geçen milli mayo, gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etti.

Bu derecesiyle 15-16 ve 17-18 açık yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi olan Beril Böcekler, şampiyonanın ilk gününde 800 metre serbestte yine gümüş madalya kazanmıştı.

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