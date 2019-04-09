Milli yüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Şampiyonu

Indianapolis kentinde düzenlenen ve 19 ülkeden 160 sporcunun katıldığı organizasyonda Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazandı.

TÜRK VATANDAŞLARI, SÜMEYYE'Yİ YALNIZ BIRAKMADI

Organizasyonun yapıldığı Indianapolis kentinde yaşayan Türk vatandaşların yarışlarda 16 yaşındaki sporcuyu yalnız bırakmadığı belirtildi.

BAKAN KASAPOĞLU'DAN KUTLAMA MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı’yı bir mesajla kutladı.

"KAZANDIĞI HER BAŞARI İLE GURUR KAYNAĞIMIZ"

Bakan Kasapoğlu’nun Sümeyye Boyacı için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

“ABD’de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi’nde, 50 m sırtüstü kategorisinde 45.28’lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazanan milli sporcumuz Sümeyye Boyacı’yı kutluyorum. Avrupa şampiyonu milli yüzücümüz kazandığı her başarı ile gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Sümeyye gibi örnek sporcuların Türk sporunu çok daha ilerilere taşıyacağına inancım tam. Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli yüzücümüze spor yaşamında başarılar diliyorum”