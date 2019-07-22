Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş'ten Olimpiyat vizesi

1 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda tarihi başarı Türkiye'ye bir günde 7 madalya getiren gençler, günün sonunda 4x400'de Türkiye rekoruyla gelen altın madalya ile tarih yazdı.

2 Merih Demiral ile Ronaldo'nun gol sevinci Ronaldo'nun Tottenham'a attığı gol sonrası Portekizli futbolcunun yanına giden Merih, takım arkadaşını tebrik etti.

3 Donk'tan Hasan Şaş'a sert müdahale Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'ın bugünkü çalışmasında adeta kemik sesleri duyuldu.

4 Elif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti Napoli'ye transfer olmaya hazırlanan Elif Elmas, Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerin bu transferden 16 milyon euro kazanması bekleniyor.

5 Mahrez, Mısır Başbakanı'nı görmezden geldi Afrika Kupası'nda şampiyon olan Cezayir Milli Takımı'nda kaptan Riyad Mahrez, kupa töreni sırasında Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ile tokalaşmadı.

6 Emre'nin menajeri: Bizden habersiz Beşiktaş'a da gitmiş Emre Mor'un menajeri Erik Alonso, genç futbolcuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alonso, "G.Saray olmayınca Beşiktaş'ın kapısını çalmış. Bize haber vermiyor ve kulüplere yalan söylüyor" dedi.

7 126 milyon euroluk futbolcu Felix sakatlandı Atletico Madrid'in 126 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Joao Felix, ilk hazırlık maçının 30. dakikasında sakatlık geçirdi.

8 Diagne Suudi Arabistan yolcusu Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımı, Diagne için sarı-kırmızılı kulübe son olarak 13 milyon euro teklif etti. Transferin bu kez bitmesi bekleniyor.

9 Lazio'dan Yusuf Yazıcı atağı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Lille'in 15 milyon euroluk teklifini beğenmemişti. Yusuf'u isteyen bir diğer takım Lazio ise, bordo-mavili kulübün kapısını 20 milyon euroyla çaldı.