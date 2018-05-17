Milliler, 37. sıradaki yerini korudu

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mayıs ayı dünya sıralamasına göre, 714 puana sahip ay-yıldızlılar, 37. sırada yer aldı.
FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya'nın ikinci, Belçika'nın üçüncü sırada bulunduğu listenin ilk on sırasında bir değişiklik gerçekleşmedi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 7 Haziran'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra Takım Puan Değişim
1 Almanya 1544 -
2 Brezilya 1384 -
3 Belçika 1346 -
4 Portekiz 1306 -
5 Arjantin 1254 -
6 İsviçre 1179 -
7 Fransa 1166 -
8 İspanya 1162 -
9 Şili 1146 -
10 Polonya 1128 -