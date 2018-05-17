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Milliler, 37. sıradaki yerini korudu

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. basamaktaki yerini korudu.

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Milliler, 37. sıradaki yerini korudu

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mayıs ayı dünya sıralamasına göre, 714 puana sahip ay-yıldızlılar, 37. sırada yer aldı.

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya'nın ikinci, Belçika'nın üçüncü sırada bulunduğu listenin ilk on sırasında bir değişiklik gerçekleşmedi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 7 Haziran'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım     Puan     Değişim
1 Almanya     1544       -
2 Brezilya      1384       -
3 Belçika        1346      -
4 Portekiz       1306      -
5 Arjantin        1254      -
6 İsviçre          1179      -
7 Fransa         1166      -
8 İspanya        1162      -
9 Şili                1146      -  
10 Polonya      1128      -

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