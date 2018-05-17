Milliler, 37. sıradaki yerini korudu

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Aykut Kocaman: Umudumuz var

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1 Prandelli, G.Saray'dan 7 milyon euro alacak Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, sarı-kırmızılı kulübe açtığı davayı kazandı.

2 3 büyükler Emre Akbaba'nın peşinde Galatasaray ve Beşiktaş'ın peşinden koştuğu Emre Akbaba için son teklif Fenerbahçe'den geldi. Çocukken G.Saray'ı tutan yetenekli futbolcunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu.

3 Giuliano: Kandırıldım Brezilya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Giuliano, "Bana hep milli takıma alınacağım söylenmişti. Beni kandırdılar'' dedi.

4 Atiba'nın yerine Ruben Loftus-Cheek geliyor Beşiktaş yönetimi, Atiba'nın yerine Ruben Loftus-Cheek'i transfer etmeyi planlıyor. Ayrıca Gökhan Gönül'le rekabet edebilecek bir sağ bek arayan yönetimin ilk hedefi Romalı Bruno Peres.

5 Süper Lig ikincisi 2 ön eleme oynayacak Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması Türk takımlarına yaradı. Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan takımımız, 3 ön eleme yerine 2 ön eleme oynayacak.

6 Trabzon'da Fatih Tekke-Gökdeniz Karadeniz sesleri Trabzonspor'da bazı yöneticiler, takımın başına Fatih Tekke-Gökdeniz Karadeniz ikilisinin getirilmesini talep etti.

7 Valbuena: Yedek kalmak dünyanın sonu değil Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, "Yedek kalmak seni üzüp sinirlendirmiyor mu?" sorusuna "33 yaşında bir futbolcuyum ve paramı alıyorum" şeklinde cevap verdi.

8 Houston Rockets Golden State'i yenerek seriyi eşitledi NBA Batı Konferansı Final Serisi'nde Golden State Warriors'ı ağırlayan Houston Rockets, maçı 127-105 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.

9 Atletico Madrid Avrupa Ligi şampiyonu La Liga ekibi Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi finalinde Griezmann'ın yıldızlaştığı maçta Marsilya'yı 3-0 mağlup etti ve son 8 yılda 3. şampiyonluğunu kazandı.