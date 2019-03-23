Milliler Arnavutları üzdü

A milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H grubu ilk maçında deplasmanda Arnavurluk ile karşı karşıya geldi.
Rakibini Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenen milliler, ilk haftayı Fransa ve İzlanda'nın ardından 3. sırada tamamladı.
Milliler, alınan galibiyetle Türk halkını sevince boğarken, Arnavutları ise üzdü. Hakan'ın golünün ardından büyük bir üzüntü yaşayan taraftarların, stadı terk etti.
Arnavutluk Devlet Televizyonu spikerinin de yenilen gollerin ardından suratının asıldığı görüldü.