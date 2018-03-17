Milliler cimnastikte 2 madalya kazandı

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'de süren kupada, milli sporcu İbrahim Çolak, halka kategorisinde 15 bin 100 puan toplayarak 2. oldu ve gümüş madalyaya uzandı.

Paralel aletinde mücadele eden Ferhat Arıcan ise 14 bin 366 puan elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Kupada yarın kadınlar finalleri yapılacak.

BAKAN BAK'TAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak mesajında, "İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan kazandıkları madalyalarla bizleri bir kez daha gururlandırdılar." ifadesini kullandı.