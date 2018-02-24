Milliler deplasmanda İsveç'e yenildi

Gruptaki Ukrayna ve Letonya müsabakalarını kazanan milli takım, İsveç karşısında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Müsabakanın ilk bölümünde Göksenin Köksal, Ali Muhammed ve Sertaç Şanlı ile etkili olan A Milli Takım, Eriksson ile Czerapowicz'in skor bulmasını engellemekte başaralı olamayınca 8. dakikada 12-9 geriye düştü.

İsveç, ilk periyodu 15-13 önde geçti. İkinci çeyreğe iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Ay-yıldızlı ekibin skor üretmekte zorlandığı bölümde, Spires, Czerapowicz, Borg, Massamba ve Eriksson ile basketler kazanan İsveç, 15. dakikada 9 sayılık (29-20) fark yakaladı. Ardından savunmasını sertleştirerek pota altını iyi kapatan milliler, Metecan Birsen, Buğrahan Tuncer ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle 9-0'lık bir seri yakalayıp devreye girilirken 29-29 eşitliği yakaladı. Çekişmeli başlayan ikinci yarıda Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketleriyle sayılar bulan milli takım, özellikle savunma ribauntlarında kötü bir performans ortaya koydu. Spires'in skorer oyunuyla kontrolü elinde tutan İsveç, 28. dakikada 10 sayılık (48-38) farka ulaştı.

Ev sahibi ekip, son çeyreğe 11 sayı farkla 50-39 üstün girdi. İsveç, son çeyreğe de iyi başlayan taraf oldu. İyi savunma yapan ev sahibi ekip, pota altında Eriksson, Massamba ve Gaddefors ile skor üretmeyi sürdürerek 35. dakikayı 58-45 önde geçti. Son bölümde Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun üst üste bulduğu basketlerle 10-0'lık bir seri yakalayan milli takım, 38. dakikaya girilirken farkı 3 sayıya (58-55) indirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümü büyük heyecana sahne oldu. Massamba'nın serbest atıştan kaydettiği 1 sayı sonrası Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketi, son dakikaya girilirken farkı 1'e (59-58) indirdi. Bitime 2 saniye kala İsveç pota altında dışarı çıkan top sonrası hakemler, tekrar görüntüyü izledikten sonra hücumu milli takıma verdi. Son hücumda Sertaç Şanlı'nın şutu girmedi ve İsveç maçtan 59-58 galip ayrıldı.