Milliler Fransa'ya yenildi

Janssen'i 1 yıl daha kiralamak için harekete geçen F.Bahçe yönetimi, Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katamazsa rotayı İslam Slimani'ye çevirecek.

Beşiktaş'tan Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca, ilk maçında hat-trick yapmıştı. Brezilyalı futbolcu ikinci maçında da 2 gol attı ve iki maçta 5 gole ulaştı.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh, Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis için 10 milyon euroluk teklifte bulundu.

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Liverpool ile oynadıkları ve 4-1 mağlup oldukları maçtan sonra takımından memnun olmadığını söyledi.

1 Trabzonspor Minala'yı transfer ediyor İtalyan basını, Trabzonspor'un bonservisi Lazio'da olan 22 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Minala'yı transfer edeceğini yazdı.

2 F.Bahçe'nin rakibi Benfica'nın tanıtım videosu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, hazırlık maçında Juventus ile karşı karşıya geldi. Portekiz ekibi güçlü rakibi karşısında iyi bir performans sergiledi.

3 G.Saray'ın hazırlık maçında Fatih Terim sahaya girdi Galatasaray ile Club Africain arasında oynanan maçta Tunus ekibinin sert faullerine kızan Fatih Terim, sahaya girerek karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

4 Cocu'nun Ozan Tufan raporu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, Ozan Tufan'ın performansından memnun kalmadı. Hollandalı hoca, 23 yaşındaki futbolcunun gönderilmesini istiyor.

5 Beşiktaş Chadli'yle anlaştı Beşiktaş, Belçikalı kanat oyuncusu Nacer Chadli ile her konuda anlaşmaya vardı. Yönetim, oyuncunun kulübü West Bromwich’le görüşmelere devam ediyor.

6 Janssen'in alternatifi İslam Slimani Janssen'i 1 yıl daha kiralamak için harekete geçen F.Bahçe yönetimi, Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katamazsa rotayı İslam Slimani'ye çevirecek.

7 Talisca gollerine devam ediyor Beşiktaş'tan Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca, ilk maçında hat-trick yapmıştı. Brezilyalı futbolcu ikinci maçında da 2 gol attı ve iki maçta 5 gole ulaştı.

8 Bursaspor Vagner Love'ı istiyor Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş'ın Brezilyalı forveti Vagner Love'ın alınmasını istedi. Siyah-beyazlılar ise karşılığında Harun Tekin'i istiyor.

9 Beşiktaş Kadın Esports CS:GO takımı Esports dalında iddialı bir takım olmak isteyen Beşiktaş, Kadın Esports'ta dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen isimleri transfer etti.