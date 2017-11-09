Milliler hazırlık maçında Romanya'ya yenildi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Constantin Radulescu Stadı'nda karşılaştığı Romanya'ya 2-0 mağlup olurken, oynadığı futbolla tat vermedi.

GOLLER GROZAV'DAN

Türliye Milli Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu'nun ülkesi Romanya'da oynanan hazırlık maçında Romanya'ya galibiyeti getiren golleri Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor forması giyen Gheorghe Grozav kaydetti.

Grozav'ın 42 ve 69. dakikalarda attığı gollerle Romanya, Türkiye'yi 2-0 mağlup etti.

İSABETLİ ŞUT BİLE ATAMADIK

90 dakika boyunca kaleyi bulan isabetli bir şutu bile olmayan A Milli Takım'da Kenan Karaman ve Barış Yardımcı, Romanya maçında ilk kez Milli formayı giydi.

Kenan, karşılaşmanın 64. dakikasında Hakan Çalhanoğlu yerine oyuna dahil olurken Barış Yardımcı ise 83. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna girdi.



Milliler, bir sonraki hazırlık maçında 13 Kasım tarihinde Arnavutluk'u Türkiye'de konuk edecek.