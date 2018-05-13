Milliler ilk sırada

Türkiye, Kazan'da gerçekleştirilen organizasyonu 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi, 9'u erkek toplam 22 sporcu temsil etti. Milli sporculardan Rukiye Yıldırım, İrem Yaman ve Nafia Kuş altın, Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün, Muhammed Emin Yıldız ve Nur Tatar Askari gümüş madalya elde etti. Deniz Dağdelen ve Sude Bulut ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Türkiye, kadınlarda takım halinde birinci, genel sıralamada ise Rusya'nın arkasında ikinci oldu.

Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Avrupa’nın en iyi sporcularının yarıştığı bir alanda 16 sıkletin 7’sinde final müsabakasına çıkarken 9 sıklette madalya kazandık. Kadınlarda Avrupa’nın en iyi takımı olduk. Ufak nüanslarla altın madalya sayımızı arttırma şansımızı kaçırdık. Rusya’da ülkemizin gücünü bir kez daha gösterdik. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na emin adımlarla ilerliyoruz. Elde edilen başarıda emeği geçen sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Madalyaları ülkemize armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.