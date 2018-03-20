Milliler Riva'da toplandı

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanan A Milli Takım, 23 Mart’ta Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart’ta deplasmanda Karadağ ile oynayacak.
DAR ALAN ÇALIŞMASI YAPTILAR
Dün akşam kulüp takımlarıyla karşılaşmaya çıkan futbolcular sahada yenilenme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular da ısınmanın ardından dar alan oyunları üzerine çalıştı.
A Milliler, yarın saat 18.00’de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.