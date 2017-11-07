A Milliler Romanya maçı hazırlıklarını sürdürdü

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen idmanı, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.

MİLLİLER YARIN ROMANYA'YA GİDECEK

İdmanın 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, milli takım bu bölümde koşu yaptı. A Milli Takım, bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı. Milliler, yarın Romanya karşılaşması için Cluj şehrine gidecek.

A Milli Futbol Takımı, Romanya maçının hazırlıklarını sürdürdü VİDEO

KAAN AYHAN'IN YERİNE BARIŞ YARDIMCI

TFF'den yapılan açıklamada, Almanya 2. Ligi'nde Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın, sağ ayak bileğinin burkulması nedeniyle milli takım sağlık ekibi tarafından yapılan muayene sonucunda, eklem kapsülü ile bağlarında zedelenme tespit edildiği aktarıldı.

Futbolcunun sakatlığının, kamp döneminde planlanan özel maçlar süresince iyileşmeme ihtimali göz önüne alınarak Kaan'ın aday kadrodan çıkarıldığı, yerine Bursaspor'dan Barış Yardımcı'nın dahil edilmesine karar verildiği belirtildi. Barış'ın bu akşam kampa katılacağı ifade edildi.