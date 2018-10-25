Ensonhaber.com'a dön

Milliler yerini korudu, zirvede Belçika var

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) dünya sıralamasında Belçika zirvede yer aldı.

Yorum Yap

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre'yi 2-1 yenen Belçika, geçen ay aynı puana sahip olduğu Fransa'yı geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.

Bin 733 puanlı Belçika'yı, bir puan geriden Fransa, bin 669 puanla da Brezilya takip etti. A Milli Takım, bin 449 puanla 38. sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 29 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 - Belçika 1733
2 - Fransa 1732
3 - Brezilya 1669
4 - Hırvatistan1635
5 - İngiltere 1619
6 - Uruguay 1617
7 - Portekiz 1616
8 - İsviçre 1598
9 - İspanya 1594
10 - Danimarka1584

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM