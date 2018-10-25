Milliler yerini korudu, zirvede Belçika var

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre'yi 2-1 yenen Belçika, geçen ay aynı puana sahip olduğu Fransa'yı geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.
Bin 733 puanlı Belçika'yı, bir puan geriden Fransa, bin 669 puanla da Brezilya takip etti. A Milli Takım, bin 449 puanla 38. sıradaki yerini korudu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 29 Kasım'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1 - Belçika 1733
2 - Fransa 1732
3 - Brezilya 1669
4 - Hırvatistan1635
5 - İngiltere 1619
6 - Uruguay 1617
7 - Portekiz 1616
8 - İsviçre 1598
9 - İspanya 1594
10 - Danimarka1584