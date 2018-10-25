Milliler yerini korudu, zirvede Belçika var

Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

Fatih Terim, öğrencilerinin Schalke 04 karşısındaki futbolunu beğenmedi. Galatasaray'ın hocası, yenilmedikleri için şanslı olduklarını itiraf etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a konuk olan Atletico Madrid, yıllar sonra ilk kez 4 gol yedi.

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray'ın Schalke ile 0-0 berabere kalması Alman basınında da yankılandı. Almanlar, verilmeyen penaltıları olduğunu belirterek Fransız hakemi suçladı.

Galatasaray'ın Schalke ile 0-0 berabere kaldığı maçta Muslera'yla birlikte maçın en iyisi olan Ozan Kabak, gösterdiği performansla tam not aldı.

Messi'nin Alaves'e attığı frikik golüne özenen Suarez'in denemesi başarısız oldu. Maçı tribünden takip eden Messi ise yaşanan bu pozisyon sonrası tebessüm etti.

PSG'nin yıldızları Neymar'la Cavani bir kez daha topa vurmak için kavga ettiler.

Neymar'la Cavani yine kavga etti

G.Saray, Schalke maçında göğsüne top gelen Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi konduğunu açıkladı. Yapılan müdahalenin ardından Japon futbolcunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Ramos hayranı bir futbolsever, tecrübeli futbolcunun yüzünü kafasına tıraş ettirmek istedi ancak berber bunu başaramadı.

1 Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı Fatih Terim, öğrencilerinin Schalke 04 karşısındaki futbolunu beğenmedi. Galatasaray'ın hocası, yenilmedikleri için şanslı olduklarını itiraf etti.

2 Galatasaray'ın grubunda son durum Şampiyonlar Ligi D grubunda Rusya'da kazanan Porto puanını 7 yaparken, 0-0 sona eren maçın ardından Schalke 5, G.Saray ise 4 puana yükseldi.

3 Nagatomo'ya 'akciğer sönmesi' teşhisi kondu G.Saray, Schalke maçında göğsüne top gelen Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi konduğunu açıkladı. Yapılan müdahalenin ardından Japon futbolcunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

4 Alman basını: Hakem penaltımızı çaldı Galatasaray'ın Schalke ile 0-0 berabere kalması Alman basınında da yankılandı. Almanlar, verilmeyen penaltıları olduğunu belirterek Fransız hakemi suçladı.

5 Suarez'in frikik denemesi Messi'yi güldürdü Messi'nin Alaves'e attığı frikik golüne özenen Suarez'in denemesi başarısız oldu. Maçı tribünden takip eden Messi ise yaşanan bu pozisyon sonrası tebessüm etti.

6 Neymar'la Cavani yine kavga etti PSG'nin yıldızları Neymar'la Cavani bir kez daha topa vurmak için kavga ettiler.

7 Ozan Kabak ilk Devler Ligi maçında parladı Galatasaray'ın Schalke ile 0-0 berabere kaldığı maçta Muslera'yla birlikte maçın en iyisi olan Ozan Kabak, gösterdiği performansla tam not aldı.

8 Atletico Madrid Almanya'da 4 gol yedi Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a konuk olan Atletico Madrid, yıllar sonra ilk kez 4 gol yedi.

9 Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı.