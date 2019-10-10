Millilerimiz, Arnavutluk karşısında sahne alıyor

A Milliler, Fransa maçı öncesi Arnavutluk galibiyetiyle rahatlamak istiyor...
EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda mücadele eden milli takımımız, Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Arnavutluk karşısında sahne alıyor.
Fransa mücadelesi öncesi alınacak Arnavutluk galibiyetiyle moral depolamak isteyen millilerimiz, bu iki maçı da kazanıp turnuva biletini cebine koymak istiyor.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Yarın Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak.
Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.
Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Grupta 4. sırada yer alan Arnavutluk ise 9 puana sahip.
MUHTEMEL İLK 11'İMİZ
Muhtemel 11'imiz: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz.