Millilerimiz Bundesliga'ya golle başladı

A Milli takımımızın yıldız isimleri Fortuna Düsseldorf'u sırtlamaya devam ediyor.

Almanya Bundesliga 1. hafta karşılaşmasında Werder Bremen ile Fortuna Düsseldorf'un karşı karşıya geldiği maçta adeta şov yapan millilerimiz, hücumda ve savunmada maça damga vurdu.

Kenan Karaman bir golle skora katkı yaparken, Kaan Ayhan da bir gol bir asistlik performansıyla izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

ÖMER TOPRAK VE NURİ ŞAHİN MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Werder Bremen'de yeni transfer Ömer Toprak , Fortuna Düsseldorf'ta ise Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'ın 11'de başladığı maçı konuk ekip Fortuna Düsseldorf kazandı.

Fortuna Düsseldorf, 36. dakikada Hennings'in golüyle 1-0 öne geçerken, golün asisti Kenan Karaman'dan geldi. 47. dakikada Werder Bremen Eggestein ile skoru 1-1'e getirdi. 52. dakikada ilk golün asistini yapan Kenan Karaman bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. 64. dakikada ise Kan Ayhan skoru 3-1 yapan isim oldu.

Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen deplasmanında 3-1 kazanarak lige galibiyetle başladı. Werder Bremen'de 11'de maça başlayan Ömer Toprak 82. dakikada yerini Sargent'e bıraktı. Fortuna Düsseldorf'ta ise Kenan Karaman 68 dakikada sahada kalırken 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Kaan Ayhan ise 90 dakika görev yaptı.