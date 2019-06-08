Millilerin golleri sonrası Fransa'nın üzüntüsü

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Konya'da Fransa'yı konuk etti.
İLK YARIYI 2-0 ÖNDE KAPATTIK
İlk yarıda müthiş bir oyun ortaya koyan A Milliler, son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'yı adeta şoke etti.
İlk 45 dakikalık dilimde yıldızlar topluluğu Fransa'ya top göstermeyen Türkiye, Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
Fransa'nın 2-0 geriye düşmesi sonrası sosyal medyada da birçok caps paylaşıldı.
Bunlardan bazıları da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la ilgiliydi.
2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nı Elysee Sarayı'nda ağırlayan ve onur madalyası ile ödüllendiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u tiye alan capsler binlerce beğeni ve yorum aldı.