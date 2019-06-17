Millilerin rakibi Belçika

Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'la prensip anlaşmasına varan Galatasaray, 3 futbolcuyu da KAP'a bildirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray 3 isimle her konuda anlaştı

Fenerbahçe, Sırp sol bek Kolarov'la anlaştı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Roma'yla pazarlıklara devam ediyor.

Fenerbahçe Kolarov'u ikna etti

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The Sun: Liverpool, Dorukhan'ı takip ediyor

İngiliz The Sun gazetesi, Liverpool'un Dorukhan'ı takip ettiğini ve Klopp'un genç futbolcu için olumlu rapor verdiğini yazdı.