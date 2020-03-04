Millilerin Uluslar Ligi maç programı

1 A Milli Takımımızın yeni formaları A Milli Takımımızın EURO 2020'de giyeceği formalar sosyal medyaya sızdı. Ay-yıldızlılar, yıllar sonra klasik tasarıma geri döndü.

2 Beşiktaş'tan Fabri ve Claudio Bravo girişimi Sezon sonunda Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta, kaleci arayışları sürüyor. Siyah-beyazlıların, Fabri ve Claudio Bravo'nun menajerleriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

3 Süper Lig şampiyonunun kazanacağı para Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takım, kasasını dolduracak. İşte hangi kulüp ne kadar kazanacak listesi...

4 Yönetim F.Bahçe'yi efsane isimlere emanet edebilir Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetimin, takımı sezon sonuna Tuncay Şanlı-Emre Belözoğlu ikilisine emanet edebileceği konuşuluyor.

5 Selçuk İnan futbolu bırakıyor Son yıllarda düşüşe geçen Selçuk İnan, sezon sonunda yeşil sahalara veda etme kararı aldı.

6 Juventus-Milan maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi İtalya'daki koronavirüs salgını, futbolu da vurdu. 79 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, dün oynanması planlayan Juventus-Milan karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

7 Ersun Yanal'ın tazminat isyanı Hakkında çıkan 'tazminat alacak' şeklindeki haberlere çok kızan Ersun Yanal, salondan ayrılırken "Kimse g*tünden uydurmayacak öyle" dedi.

8 Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'nın ardından Cenk Tosun'un da çapraz bağları koptu. Sezonu kapatan milli futbolcumuz, EURO 2020'de forma giyemeyecek.

9 Simon Falette sakatlandı Trabzonspor maçında Sosa ile çarpışan Falette, oyuna devam edemedi.