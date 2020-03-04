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Millilerin Uluslar Ligi maç programı

Macaristan, Rusya ve Sırbistan'la aynı gruba düşen A Milli Takımımızın maçlarını oynayacağı tarihler belli oldu.

| Haber Merkezi
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Millilerin Uluslar Ligi maç programı

A Milli Takımımızın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı.

B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Sırbistan ve Macaristan ile eşleşen Ay-Yıldızlıların oynayacağı karşılaşmalar, 3 Eylül 2020'de başlayıp, 17 Kasım 2020'de sona erecek.

İşte maçların programı:

Milli Takım, ilk müsabakasında 3 Eylül 2020 tarihinde Macaristan'ı konuk edecek. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de Rusya deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak.

Milliler, grubu 17 Kasım'daki Macaristan deplasmanı ile tamamlayacak.

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