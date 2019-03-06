Milos Krasic: Ben emekli olmadım

Son olarak Polonya'da Lechia Gdansk takımında oynayan ve 3 aydır kulüpsüz olan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Milos Krasic, menajerini yalanladı.

34 yaşındaki futbolcunun menajeri Dejan Joksimovic, Krasic'in kariyerini bitirdiğini söylerken Sırp futbolcudan tam tersi bir açıklama geldi. Milos Krasic, ''Kariyerimi bitirmek için çok erken. Eğer kendime bir takım bulursam oynamaya devam edeceğim.'' sözlerini kullandı.

2012 yılında Juventus'tan 7 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Krasic, sarı lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Bastia ve Lechia Gdansk takımlarının formalarını giymişti.