Milosevic Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'tan kiralık olarak Çaykur Rizespor'a giden Alexander Milosevic, Karadeniz ekibiyle anlaşıp takımdan ayrılarak siyah-beyazlı ekibe döndü. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İsveçli futbolcunun bu tarihi beklemeyeceği ortaya çıktı.

İSVEÇ'E DÖNMESİ BEKLENİYOR

Expressen gazetesinin haberine göre Milosevic Beşiktaş'ta da kalmayacak. 25 yaşındaki savunma oyuncusunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini feshetmesi ve önümüzdeki günlerde ülkesi İsveç'e dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Beşiktaş ile iki yıl önceki ara transfer döneminde 3.5 yıllık sözleşme imzalanırken, AIK Stockholm Kulübü'ne 1 milyon euro fesih bedeli ödenmişti.

Yeşil-mavili ekipte bu sezon biri kupada beşi ligde olmak üzere toplam altı maçta forma giyen İsveçli stoper , geçen sezonu kiralık geçirdiği Darmstadt'ta 20 maçta görev almıştı.