Milwaukee Bucks 4 maç sonra kazandı

Bucks, yıldız basketbolcusu Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 1 blokla oynadığı maçta 76ers'ı 118-110 mağlup etti.
Dört maç sonra kazanarak 34. galibiyetini alan ev sahibi Bucks'ta Eric Bledsoe 22, Jabari Parker 13, Tyler Zeller ve John Henson 11'er sayı attı. Bu sezon 28. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Dario Saric 25, Joel Embiid 19, JJ Redick 17 sayı kaydetti. Furkan Korkmaz'ın forma giymediği maçta 18 dakika süre alan Ersan İlyasova ise 7 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle oynadı.
DİĞER SONUÇLAR
Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 113-112
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 103-98
Washington Wizards-Indiana Pacers: 95-98
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 109-126
Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 123-120
Sacramento Kings-New York Knicks: 102-